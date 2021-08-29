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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek’te engelliler için 'Zafer Dalışı'

İHA

Erdek’te engelliler için 'Zafer Dalışı'

Erdek’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, engelliler için 'Zafer Dalışı' gerçekleşti.
Bandırma On yedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir Büyükşehir Belediyesiİstanbul Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Engelli Eğitim Kampı'na katılarak 5 gün süreyle teorik ve pratik bilgiler alan 11 gencin, Erdek’in 'Kurbağalıdere'de ki Erdek Dalış Kulübü önündeki sahilden, dalgıçlar eşliğinde 10 dakika dalarak, “Zafer Dalışı” gerçekleştirmeleri ilgiyle izlendi. Dalıştan sonra su yüzüne Türk bayrağı ile çıkan engelli gençler, alkış topladılar. Bağcılar Belediyesi’nin bünyesindeki 11 gence bröveleri verildi.
Dalıştan önceki açılış töreninde ilk konuşmayı Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir yaptı. Özdemir, 30 Ağustos Zaferi’nin önemine işaret ederek, “30 Ağustos, bağımsızlığımızın ve onurlu yaşamın temelidir. Anadolu’muzun vatan toprağı olarak tescili, cumhuriyetimizin müjdecisi, ülkemiz için büyük kazanımların habercisidir” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuşmasında, engellileri “özel insanlar” olarak nitelendirip, “Biz, belediye olarak bu durumdaki kardeşlerimiz için programlar yapıyoruz. Onların yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Onları engelli olarak görmüyoruz. Asıl engelliler, onların önündeki engelleri kaldırmayanlar ve bunları görmeyenlerdir” değerlendirmesinde bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Çağırıcı, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamındaki projelerinin odağında insanın bulunduğuna dikkati çekerek, “Bağcılar’da oluşturduğumuz ‘Engelliler Sarayı’, Avrupa’da bile yok. Burada bu özel çocuklarımızı, gençlerimizi rehabilite ederek, hayata kazandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, bu çeşit etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, “Biz de, ilçemizde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, engellilerin önlerindeki engelleri kaldırılıp fırsatlar ve imkânlar sunulduğu takdirde normal vatandaşlardan daha fazla başarılı olabileceklerine inandığını belirterek, “Bu etkinliği, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı yapacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, şerefle, onurla, gururla kutluyorum” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da konuşmasında, şunları söyledi:
“20092014 yılları arasında, Bağcılar Belediye Meclisi’nde üye olarak görev yaptım ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundum. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal belediyecilik ve kardeş belediyecilik anlamında çok başarılı hizmetler yapmaktadır. Erdek Belediyesi’nin de kendisiyle iletişim içinde bulunmasını diliyorum.”
Konuşmaların ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, birbirlerine günün anısına karşılıklı hediyeler verdiler.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, cumhurbaşkanının bir programına davetli olması dolayısıyla katılamadığı etkinliği kalabalık bir topluluk izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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