Cunda’nın yollarına granit küp taşı döşeniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cunda (Alibey) Adası’nın tarihi kent sokaklarına, özel ustaların titiz çalışmalarıyla; 11 bin 457 metrekare granit küp taşı, 17 bin metrekare de kilittaşı döşemesini gerçekleştirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çınarlıçeşme yolunun baştan sona yenilendiğini, Cunda’nın tarihi sokaklarına yakışır bir çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Zeytin hasadının yaklaştığı günlerde yapılan yol çalışmalarının, bu yolu kullananlara rahat bir nefes aldıracağının altını çizen Başkan Ergin, “Zeytin hasadı öncesi bu yolla Cunda'yı zeytin tarlalarına rahatça ulaştıracağız. Bu bölgede yaşayanlara da konforlu, rahat bir yol kazandırdık. Kış aylarında da Cunda'nın tarihi dokusuna uygun şekilde, Arnavut kaldırım ve yol yapım çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Fiziki projeleri ve altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin sokak ve caddelerini daha modern hale getirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini bildiren Başkan Ergin, asfalt, beton kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için toplamda bir milyon 884 bin 500 liralık yatırıma imza atıldığını söyledi.

Ayvalık’ın daha yaşanabilir ve sıkıntılarının en aza indirildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Tüm mahalle, cadde ve sokaklara eşit hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Daha güzel, daha modern, huzurlu bir Ayvalık oluşturmak bizim öncelikli görevimiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Zorunlu olarak yenileme ve onarım ihtiyacı olan bölgelerimizde, altyapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

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