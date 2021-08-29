Güreşsever baba oğullarının sünnetinde yağlı güreş düzenledi

Balıkesir'in Havran ilçesinde pazarcılık yapan Ali Çaylak, güreş merakı nedeniyle oğullarının sünnetinde de yağlı güreş etkinliği düzenledi. Güreşte kıran kırana karşılaşmalar olurken, seyircilerin üzerine giden bazı güreşçiler heyecana neden oldu.

Havran’a bağlı Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan pazarcı Ali Çaylak, 7 yaşındaki ikizleri Enes ve Ensar Çaylak’ı sünnet ettirirken etkinlik düzenledi. Gençliğinde bir süre minder güreşi de yapan 47 yaşındaki Çaylak, ikizlerinin sünnet töreninde yağlı güreş düzenledi. Zeytinlikler arasında hazırlanan arenada düzenlenen güreşler büyük ilgi gördü. İlk olarak arenaya küçük güreşçiler çıkarken, baş güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Güreşçiler zaman zaman seyircilerin arasına dalarken, büyük heyecana neden oldu. Olcay Karaçavuş’un baş pehlivan olduğu güreşleri, mahalle halkı ve çok sayıda güreşsever izledi. Baş güreşler devam ederken çiftçilerden Halil Yalçınkaya (47) ile Ali Şen (53) de kot pantolonları ile yağlanarak güreşe çıktı. Çiftçilerin güreşi de büyük alkış aldı.

Ali Çaylak oğullarının sünnet düğününde güreş etkinliği düzenlemekten mutlu olduğunu anlatırken, güreşi izleyenler Çaylak’a teşekkür etti. Katılanlara teşekkür eden Ali Çaylak, ”Bu bizim ata sporumuz. O yüzden ata sporunu devam ettirmek için böyle bir organizasyon yaptık. Bu ata sporumuzun ölmemesi için elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz. Bize bu atamızdan, dedemizden gelen bir örf ve adet olduğu için ata sporu güreşi sevdiğim için böyle bir cemiyette güreş düzenlemek istedim. O yüzden çocuklarım için bu güreşi tertip ettim. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Havran Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer de, ”Bugün Ali kardeşimizin düğünündeyiz. Yıllardır Havran’da düğünlerde geçmişte böyle etkinlikler, böyle güreşler hep olmuş. Ama tabii son yıllarda bu örf ve adetlerimizi bir şekilde yaşatamadık. Ama, Ali kardeşimiz bunu yeniden başlatmayı başardığı için kendisini tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Hem düğüne gelen misafirler hem köylüler çok mutlu. İhtiyaçmış. Havran için de bir ihtiyaç. Bu konuda 8 Eylül'de inşallah Havran’da yağlı güreşler olacaktır. İnşallah bu anlamda ben Ali kardeşimizi çok çok tebrik ederim. Bunu zaman zaman köylerimizde olsun, şehir merkezinde olsun yaşatmayı canı gönülden isteriz. Gençlerimizi güreşlerimize teşvik etmek lazım” dedi.

Mehmet Adıyaman ise, ”Ata sporumuz güreşlerimizin desteklenmesini arzu ederiz. Bu gün ta Balıkesir’den buraya Dereköy’e güreşe geldim ama yetişemedim. Geç kaldım. Onun için üzüldüm. Her şey için çok çok teşekkür ederim” dedi.

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