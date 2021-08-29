Sanat Festivali'nde CHP'li Özgür Özel'den aşı çağrısı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Burhaniye Ören Kültür ve Sana Festivali düzenlenen törenle başladı. Festivale katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, açılışta yaptığı konuşmada, "31. Burhaniye Ören Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz” dedi. Pandemiden dolayı zor günlerden geçirildiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise düzenlenen bu tür organizasyonların moral olduğunu söyledi.

Festivalin açılış töreninde 'Aşı olun' çağrısı yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de, “Aşı imkanı olan herkes ay değil, gün değil saat geçirmeden aşısını olsun. Vurulduğu aşıdan sonra verilen randevuya gün değil, dakika geçirmeden herkes gitsin. Onun dışındaki bütün kurallara da hep beraber riayet edelim. Geçen sene ağustos ayının ilk 25 gününde 472 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sene 3 bin 880 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Özel, aşı olayının şakası olmadığını ifade ederek, “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok. Bir dayanağa dayanmayan safsatalara terk edilecek asla ve asla bir gerçekliğimiz yok. Bundan sonraki süreçte de zaten bizim seçmenimizin bilime saygılı, akılcı ve safsatalara prim vermeyen bir tutumu var. Bu konuda duyarlılığı çok daha fazla yükseltelim” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

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