Ayvalık’ta orman yangınına anında müdahale

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; ilçenin merkez mahallelerinden Yenimahalle’nin ormanlık bölgesi olan Kale mevkiinde alkol alan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin dikkatsizliği sonucunda yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgede örtü yangını şeklinde yayılmaya başlayan alevlere olay yerine çok kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerle, Ayvalık Belediyesi’ne bağlı Parka Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri bünyesindeki ekiplerle vatandaşlar anında müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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