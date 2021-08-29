Erdek’te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı Yakalanan balıklar durumu olmayan vatandaşlara dağıtılacak

Balıkesir’in Erdek kırsal İlhanlar Mahallesi’nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası büyük ilgi gördü. Şampiyonada avlanan toplam 116 kilogram balığık Erdek’te, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacak.

Erdek'te düzenlenen şampiyonada takım halinde birinciliği Bursa’nın Çalıkuşu Spor Kulübü, ikinciliği Aydın’ın Söke Belediyespor Kulübü, üçüncülüğü Balıkesir Belediyespor Kulübü elde etti. 25 takımdan 100 yarışmacının katıldığı şampiyonada toplamda 116 kilogram balık avlandı. Eşkina, Kitla, Sagol(Karagöz) ve Kefalin avlandığı şampiyonada, bireysel olarak dereceye giren 16 yarışmacı, kasım ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılarak, Milli Takım aday kadrosuna girmeye çalışacaklar.

Şampiyonanın ödül töreninde ilk konuşmayı Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptı. Arıcıoğlu, Balıkesir’in Marmara ve Ege kıyılarının, her çeşit deniz sporuna uygun olduğuna işaret edip, bu şampiyonalara ev sahipliği yapmaktan mutlu duyduğunu belirterek, bundan sonra da spor turizmini geliştirmeye, sahillerimize ve havuzlarımızı bunun için daha uygun duruma getirmeye çalışacağız” dedi.

Ardından kürsüye gelen Sualtı Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, ülkemizde zıpkınla balık avlama sporuna ilginin büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bu şampiyonayı pandemi nedeniyle iki yıldır yapamıyorduk. Bugün burada yaptığımız şampiyonaya yüksek bir katılım olmasından mutluyuz. Başta Erdek olmak üzere Balıkesir ili, en uzun kıyı şeridine sahip olarak bu şampiyona için çok elverişli. Erdek’te bu şampiyonanın üçüncüsünü yapıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Zıpkınla balık avlamada, son 5 yılda, dünya şampiyonalarında başarılı olarak kürsüye çıktıklarına dikkati çeken Özen, “Şimdi Milli Takımımız, eylül ayında, İtalya’nın Sicilya kentinde yapılacak şampiyonaya katılacak. İtalya’dan da başarılı bir sonuç bekliyorum” dedi.

Federasyon Başkanı Özen’in konuşmasının ardından ödül töreni yapıldı.

Şampiyonanın bireysel sıralamasında ilk 10 arasında şu sporcular yer aldı:

1) Ferit Çalıkuşu (Çalıkuşu Spor Kulübü)

2) Hüseyin Taşdibi (Söke Belediyespor)

3) Semih İnce (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

4) Emrah Yılmaz (Sökespor Kulübü Derneği)

5) Hakan Kara (Çalıkuşu Spor Kulübü)

6) Ahmet Volkan Demircioğlu (Bodrum Spor Kulübü Derneği)

7) G. Kaan Demircan (Limit Doğa Sporlar Kulübü)

8) Tufan Albayrak (Söke Belediyespor)

9) Fırat Yağcı (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)

10)Tarık Önemli (Çalıkuşu Spor Kulübü)

Şampiyona kapsamında avlanan toplam 116 kilogram balığın, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Erdek’te, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacağı bildirildi.

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