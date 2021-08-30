Ayvalık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları halkın katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Ayvalık’ta saat 09.30’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, saat 10.00’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda ki Atatürk anıtının önünde gerçekleşen çelenk sunma töreniyle sürdü.

Kutlamalarda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, gaziler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından göndere bayrak çekildi. Piyade Yüzbaşı Uğur Çağlayan’ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen İzmir Bandosu da seslendirdiği marşlarıyla törene renk kattı.

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