30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönünü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR İlçe Belediye başkanı Tolga Tosun, Başsavcı vekili Mustafa Fatih Kutlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk sunuldu, Günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler okundu. Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Bandıma Kaymakamlığına geçildi ve Bandırma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti.

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