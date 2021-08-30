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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 130 gözaltı

İHA

Balıkesir'de 130 gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 130 şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 26 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde son 1 haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 136 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 11 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 46 fişek ele geçirildi.
Emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 35 ayrı çalışmada ise i merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Erdek ilçelerinde 50 şüpheli şahsı gözaltına aldı. 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 256 gram, 210 adet sentetik ecza hap, 27 gram bonzai, 48 gram metamfetamin, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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