Şehitler Kur’an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar

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Manyas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Çarşı camisinde mevlit okutuldu.

Manyas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Çarşı camisinde din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın tarafından Şehitler için Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Mevlidi Şerif sonrası birlikte ülkemizin birlik ve beraberliği ve Şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen dualar edildi. Merkez Çarşı Camisinde ki etkinliğe Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile vatandaşlar katıldılar.

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