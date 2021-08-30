`Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam filmi

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BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı´na özel hazırlanan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı. #HepBaşköşede etiketiyle paylaşılan videoda Mustafa Kemal Atatürk´ün farklı yerlerde başköşelerde bulunduğu görüntüler, duygusal anlar yaşattı.Çekimleri Balıkesir´de gerçekleştirilen videoda; birçok Balıkesirli vatandaş yer aldı. Videoda Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğraflarının başköşede yer aldığı klipler kullanıldı. Video, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından #HepBaşköşede etiketiyle paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2021-08-30 17:05:46



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