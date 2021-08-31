Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı

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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, 9 ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 27282930 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet bıçağı ele geçirildi.

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