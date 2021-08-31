Balık av sezonu dualarla açıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi'nde sembolik bir açılış töreni düzenlenerek, balıkçılar "Vira Bismillah" dedi.



Törende ilk konuşmayı Çakıl Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili Aydın Kır yaptı. Kır, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, törene katılanlara teşekkür etti. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, konuşmasında Marmara ve Ege denizlerinde bol balık potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.



Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da konuşmasında, Erdek'in ve Çakıl'ın su ürünleri konusunda çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, "Geçen yıl Çakıl Mahallesi'nde 12 metre ve üzerinde 278 tekne, 12 metrenin altında 85 tekne vardı. Bu yıl ise 12 metre üzerindeki teknelerin sayısı 295'e yükseldi. Türkiye'deki toplam bin 569 teknenin 295'i bizde bulunuyor. Bu sayı, teknelerin yüzde 20'sinin Çakıl'da olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin en büyük balıkçılık filosuna sahibiz" dedi.



Denizlerimizi çok iyi korumak zorunda olduğumuza dikkati çeken Atasoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizlerimiz ve ormanlarımız bize emanettir. Onları korumak ve yarınlara düzgün bir şekilde aktarmak boynumuzun borcudur. Denizlerimizdeki kirlilik yalnız fabrika atıklarından kaynaklanmıyor. Denizlerimize her yıl binlerce ton plastik atık bırakılıyor. Bu arada bilinçsiz avlanmalar sürüyor. Deniz kirliliği ve bilinçsiz avlanmaya hep birlikte 'dur' demek zorundayız. Çünkü kaçak ve bilinçsiz avlanma, gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir. Elbette devlet, gereken denetimleri yapmayı sürdürecektir. Ancak siz balıkçıların da bilinçsiz avlanmalardan kaçınmanız gerekir. Denizlerimize öncelikle sizlerin de sahip çıkmalısınız."



Canbey'den müsilaj ve kirlilikle mücadele şart

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de konuşmasında, balıkçılık sektöründe Çakıl'ın kalbinin bir başka attığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan müsilaj komisyonunda görev yapıyorum. Aynı zamanda bu komisyonun başkan vekiliyim. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın yüzeysel temizliği yapıldı. Ancak derinlerde olan müsilajın nasıl ortadan kalkacağı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda uzman profesörlerin düşüncelerini alıyoruz. Bu arada müsilaj komisyonu olarak 9 Eylül 2021'de Erdek ve Bandırma'yı ziyaret edeceğiz. Deniz kirliliği sorunundan mutlaka kurtulmak zorundayız. Çakıl balıkçılarına bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum."



Konuşmaların ardından sezonun açılışı kesilen kurdele ve edilen dualarla gerçekleşti. Törenin sonunda, konuklara balık ikram edildi. Böylece balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek teknelerini denize indirdi.

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