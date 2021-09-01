Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi

İHA

Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi

Yaklaşık 100 yıllık bir geleneğe sahip Sındırgı Kocakonak Panayırı, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. Belirli yıllarda ara verilmesine rağmen asırlardır süregelen panayır geleneği yaşatılıyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulan Kocakonak Panayırına pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ara verilmişti. Aşı çalışmalarının hız kazanması ile birlikte pandemi kuralları dahilinde panayırın kapıları bu yıl da ziyaretçilere açıldı. 28 Ağustosta başlayan 3 Eylüle kadar sürecek olan Panayırın ilk günlerinde oldukça yoğun katılım gerçekleşti. Binlerce kişi Kocakonak Panayırını ziyaret etti. Kimileri çocukluk anılarını yâd ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını gezdi. Çocuklar ise kurulan lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Sındırgı’nın Kurtuluş günü olan 3 Eylül akşamı ise oyuncu Mevlüt Acaroğlu’nun sunumu ile Elmas Murat, Mustafa Ceceli’nin sahne alacağı muhteşem bir konser ile panayır son bulacak.
Panayırın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya “7 gün sürecek olan panayır 3 Eylül akşamına kadar devam edecektir. Esnafımız için hayırlı olsun. Esnafımıza bol kazançlar. Halkımıza iyi eğlenceler“ dedi.
Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, “Memnunuz. Sındırgı’da tabi birde pandemi sürecinden sonra böyle bir panayırın yapılması, hakikaten gördüğünüz kalabalıkla da doğru orantılı olarak. Çok insanlarda böyle bir şeye ihtiyaç oldu. Başkana da teşekkür ediyoruz böyle bir eksikliği görüp bunu yaptığı için“ dedi.
Panayırın yapılmasından memnunuz
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurulamayan panayırın kısa bir süre aradan sonra tekrar yapılmasından herkes memnun durumda. Mustafa Uysal, “Geçen senelerde panayırımız olmadı. Bu sene olduğu için çok memnunuz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız gereken kazancı, bol bereketli kazancı sağlar“ dedi.
Esnaf Ali Rıza Koç ise, “Geçen sene panayırımız olmadı. Halkımız üzgündü. Panayırda eğlenceli vakit geçiriyorlar. Esnafımız para kazanıyor. Herkes çalışmak zorunda, esnafımız kalkınmak zorunda” şeklinde konuştu.
Panayırın yıllardan beri süregeldiğini anlatan Aşçı Yakup Kara, ”Bu panayır yıllardır yapılıyor. Bizim insanlarımız çalışıyor yazın tarlada. Şimdi bir hafta boyunca stres atacak“ dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “100 yıldan beri devam eden bir gelenek bu. İşte bizler de panayırımızı canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor. İnsanlar toplanıyor. Ve biz onlara bazen hediyeler vererek, yani uçan sandalyenin altında Ekrem Başkan sizleri bekliyor diyerek, onları sevindiriyoruz. Sonbaharın bu güzel günlerinde bir araya gelmeler hakikaten insanları hoşnut ediyor, mutlu ediyor. Biz de onların mutluluğundan mutluluk duyuyoruz. Sındırgı Panayırı, Kocakonak Panayırını gelenekleriyle beraber yaşattığımızdan dolayı gurur duyuyorum. Sındırgılılara ve çevre ilçelerden gelenlere de sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlar mutlu, biz mutlu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları ...
Balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Balık av sezonu dualarla açıldı
Astsubayların mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Astsubayların mezuniyet sevinci
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam Ünsal’a ziyaret
YEREL HABERLER Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam ...
Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
YEREL HABERLER Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
Esnafta okul heyecanı başladı
YEREL HABERLER Esnafta okul heyecanı başladı
Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
YEREL HABERLER Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
Balıkesir’de fener alayı
YEREL HABERLER Balıkesir’de fener alayı
Süt üreticisinden ithal yem isteği
YEREL HABERLER Süt üreticisinden ithal yem isteği
`Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam filmi
YEREL HABERLER `Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam ...
Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak kutladılar
YEREL HABERLER Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak ...
Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Lenfoma tedavisi gören öğretmene yardım kampanyası
YEREL HABERLER Lenfoma tedavisi gören öğretmene yardım kampanyası
Şehitler Kur’an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
YEREL HABERLER Şehitler Kur’an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
Balıkesir'de 130 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 130 gözaltı
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
Hayat Kime Güzel, Burhaniye’de sahnelendi
YEREL HABERLER Hayat Kime Güzel, Burhaniye’de sahnelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.