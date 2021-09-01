Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu

İHA

Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş ve uyuşturucu uygulamalarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 31.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 31/08/2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 17,32 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 68 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
YEREL HABERLER Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
YEREL HABERLER Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları ...
Balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Balık av sezonu dualarla açıldı
Astsubayların mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Astsubayların mezuniyet sevinci
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam Ünsal’a ziyaret
YEREL HABERLER Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam ...
Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
YEREL HABERLER Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
Esnafta okul heyecanı başladı
YEREL HABERLER Esnafta okul heyecanı başladı
Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
YEREL HABERLER Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
Balıkesir’de fener alayı
YEREL HABERLER Balıkesir’de fener alayı
Süt üreticisinden ithal yem isteği
YEREL HABERLER Süt üreticisinden ithal yem isteği
`Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam filmi
YEREL HABERLER `Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam ...
Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak kutladılar
YEREL HABERLER Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak ...
Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Lenfoma tedavisi gören öğretmene yardım kampanyası
YEREL HABERLER Lenfoma tedavisi gören öğretmene yardım kampanyası
Şehitler Kur’an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
YEREL HABERLER Şehitler Kur’an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
Balıkesir'de 130 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 130 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.