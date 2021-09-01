Balıkesir´de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi



BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, av yasağının kalkmasıyla Ayvalık Limanı´ndan denize açılan balıkçılarla `Vira Bismillah´ diyerek ağ attı.15 Nisan´da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar `Vira Bismillah´ diyerek denize açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, av yasaklarının sona ermesiyle yeni sezona başlayan balıkçılarla Ayvalık´ta denize açıldı. Dümenin başına geçerek tekneyi hareket ettiren Yılmaz, gece boyunca ağ atarak avlanan balıkçılarla oldu. Yılmaz, ayrıca mayıs ayında meydana gelen fırtına sonucu ağları ve tekne römorkları zarar gören balıkçılara ağ ve römorklarını teslim ederek yaşanan mağduriyetleri giderdi.`YOLUNUZ AÇIK OLSUN´Balıkçıların uzun bir aradan sonra denize ağ atacağını söyleyen Yılmaz, "Umuyorum bereketli bir balık sezonu geçiririz. Hem esnafımız kazanır hem de vatandaşlarımız daha ucuza balık yer. Onlarla vira bismillah diyerek sezon açılışını yaptık. Hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun, rastgele" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık

2021-09-01 12:42:23



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