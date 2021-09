Başkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi Başkan Yılmaz, ‘Balıkesir’i geleceğe hazırlıyoruz’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sona yaklaşan Sakarya İlkokulu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alternatif yolunda ve Ağustos ayında başlayan çalışmalarla kompleks haline getirilecek AHP Tesislerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Şehri geleceğe hazırlayacak birçok yatırımı aynı anda hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sona yaklaşan; Sakarya İlkokulu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alternatif yolunda ve Ağustos ayı başında başlayan Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmaları ilgili daire başkanları ve personelle birlikte yerinde inceleyerek gidişatı hakkında bilgi alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’i her alanda geleceğe hazırladıklarını ifade ederek “Balıkesir’imizi geleceğe daha modern ve çağdaş bir şekilde hazırlamak için her alanda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Sakarya İlkokulu Çağdaş bir eğitim yuvası olacak

Büyükşehir Belediyesi, depreme karşı dayanaklı olmadığı gerekçesiyle yıkarak yerine yenisini inşa ettiği Sakarya İlkokulu’nu; modern, yeni eğitim yaklaşımlarına uygun ve depreme dayanıklı olarak çağdaş bir eğitim yuvası haline getiren çalışmalarda sona yaklaştı. 6 Eylül Pazartesi günü kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanan okuldaki çalışmaları inceleyen Başkan Yücel Yılmaz “Çocuklarımız burada güvenli ve çevreci bir binada eğitimlerini alacaklar. Balıkesir’imize böyle bir okul kazandırmak benim için çok anlamlı ve mutluluk verici” açıklamasında bulundu.

Kamyon ve tırlar batı çevre yolunu kullanacak

Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek alternatif yolda hızla devam eden çalışmaların çok yakında tamamlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, 100 bin kapasiteyi rahatlıkla karşılayabilecek yolda; kamyon ve TIR’ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB’de yoğunlaşan trafiğin minimuma ineceğini belirtti. Şehrin dört bir yanında yol çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz “İhtiyaç duyulan her yere ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

“Şehrimiz böyle bir alana ihtiyacı vardı"

Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerini baştan ayağa yenileyerek tam donanımlı bir spor kompleksi haline getireceklerini aktaran Başkan Yücel Yılmaz, çalışmalara Ağustos ayında başladıklarını söyledi. 44 yıldır Balıkesirlilere hizmet veren tesisin 12 bin 398 metrekare alan üzerine kurulu olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Böyle büyük bir alanda bulunan mevcut tesisi, her bir metrekaresini verimli bir şekilde kullanarak birçok branşın yer aldığı büyük bir kompleks yapacağız. Tam donanımlı olarak Balıkesirli sporcularımıza hizmet verecek komplekste birçok genç sporcumuz yetişecek. Şehrimizin buna çok ihtiyacı vardı. Elimizden gelen en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

“Balıkesir'i geleceğe taşıyoruz"

Balıkesir’i her alanda geleceğe hazırladıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Şehrimize ulaşımda, çevrede, altyapı ve üstyapıda, sağlıkta, eğitimde hayata geçireceğimiz çalışmalarla değer katıyoruz. Şehrin öncelikli ihtiyaçlarını ivedilikle çözecek adımları vatandaşlarımızla beraber atıyoruz. Balıkesir’imizi geleceğe daha modern ve çağdaş bir şekilde hazırlamak için her alanda çalışmalarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

