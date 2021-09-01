Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda

İHA

Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda

Son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden, İzmir’in Konak ilçesine atanan Kaymakam Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından verilen veda yemeği ile yeni görev yerine uğurlandı.
Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve 170 kişi ile sınırlı tutulan geceye pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların katılması mümkün olmadı. Önceki dönem Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçede görev yapan daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, meslek odalarıyla siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve basın mensuplarının katıldığı gecede, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kaymakam Görgülüarslan’a ilçede yapmış olduğu hizmetler için tarihi bir Ayvalık fotoğrafı hediye etti. Başkan Ergin yaptığı konuşmada, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın görevi süresi boyunca devletin soğuk yüzünü değil, her zaman sıcak ve babacan yüzünü Ayvalık halkına gösterdiğini vurgulayarak, “Kaymakamımızın tayini İzmir’e çıktığı gece, sosyal medyada Ayvalık halkının büyük üzüntüsü yapılan paylaşımlar ve yorumlarla dile getirilmişti. Ben daha öncede pek çok kaymakam ile birlikte çalışmıştım ama Gökhan beyin farklı bir insan olduğunu da ben her zaman dile getirdim. Üzüntülüyüz ama inanıyorum ki, bir dost edindik. Tüm Ayvalık halkı olarak bu dostluğu devam ettireceğimize inanıyorum. Kendisine şahsım ve Ayvalık halkı adına ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey ile gün geldi çok mutlu anlarımız oldu. Gün geldi hüzünlü olaylar yaşadık. Ama bu hüzünlü anlarda bile yaklaşımı ve çözüm önerileriyle bize her zaman kolaylık sağlamıştı. Allah yolunu açık etsin. Ayağına taş değdirmesin. Gittiği yerde de bizleri unutmasın.” diye konuştu.
Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ise yaptığı anlamlı konuşmada, geceyi düzenleyen başta Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere emeği geçen herkese ve geceye katılarak ailesini onurlandıran herkese teşekkür ederek, “Bu konuşma bir gün olacaktı. Ben Ayvalık’ta göreve geldiğim günden beri birçok arkadaşımın veda gecelerine katılırken, ‘Bir gün bizimkisi nasıl olacak?’ diye düşünüyordum. O da bugünmüş. Ben Ayvalık’ta 4 yıl görev yaptım. Güzel hatıralarla aranızdan ayrılıyorum. Bu kenti ve sizleri gerçekten çok sevdim. Bana, eşime ve çocuğuma göstermiş olduğunuz özene, ilgiye ve desteğe canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
“Bu şehir her şeyin en güzeline layık”
Kaymakam Görgülüarslan, “Meslek hayatım boyunca burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Sizler güzel insanlarsınız. Sadece bu kentte de değil, ben yöneticiliğimde esasın ve işin sihrinin birlik ve beraberlik olduğuna inananlardanım ve bunu gittiğim her yerde de söylerim. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması için hep bir ortam hazırlamaya çalışırım. Bu şehirde de bunu arzuladım. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çünkü hepimizin vatandaşı olmaktan büyük onur duyduğu bu büyük devletin, bu büyük milletimizin kuruluşuna giden yolda ecdadınız, atalarınız çok büyük fedakârlıklar yapmışlar. Yaptıkları fedakârlılarla her biriniz iftihar ediyordur. Onların yattıkları yerde kemiklerini sızlatmak istemiyorsak, onları onurlandırmak istiyorsak, biz bir olmalıyız. Ufak tefek ayrışmalarımızı, ufak tefek farklılıklarımızı öne çıkararak birbirimizi kırmamalıyız diye düşünüyorum. Yoksa o büyük mirasımızı kaybederiz. Ben görev yaptığım sürece, çeşitli vesilelerle de dile getirdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi Başkan Yılmaz, ‘Balıkesir’i geleceğe hazırlıyoruz’
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi Başkan ...
Balıkesir´de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
YEREL HABERLER Balıkesir´de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
YEREL HABERLER Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
YEREL HABERLER Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları ...
Balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Balık av sezonu dualarla açıldı
Astsubayların mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Astsubayların mezuniyet sevinci
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam Ünsal’a ziyaret
YEREL HABERLER Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam ...
Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
YEREL HABERLER Özen: “Erdek sualtı sporları için çok elverişli”
Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü
Esnafta okul heyecanı başladı
YEREL HABERLER Esnafta okul heyecanı başladı
Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
YEREL HABERLER Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü
Balıkesir’de fener alayı
YEREL HABERLER Balıkesir’de fener alayı
Süt üreticisinden ithal yem isteği
YEREL HABERLER Süt üreticisinden ithal yem isteği
`Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam filmi
YEREL HABERLER `Hep başköşede´ etiketiyle 30 Ağustos´a özel reklam ...
Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak kutladılar
YEREL HABERLER Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak ...
Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Sındırgı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.