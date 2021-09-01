Balıkesir’de 3,1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Altıeylül ilçesi Kirazpınar Kırsal Mahallesi’nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl merkezinden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.