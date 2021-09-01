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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen Oya festivali başladı

İHA

Gönen Oya festivali başladı

13. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin Tanıtım Stantlarının açılışı gerçekleştirildi. Park yolunda bulunan stantların açılışı ile birlikte bir hafta sürecek kurtuluş şenlikleri start almış oldu.
06 Eylül Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle, bu yıl 13. düzenlenen Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali için park yolunda hizmete giren tanıtım stantların açılışını Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay ve CHP İlçe Başkanı Ünsal Acar birlikte gerçekleştirdiler.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz açılış sonrası sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı gerçekleştirdi; " Gönen’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle, bu yıl 13.’sünü düzenlediğimiz “Oya ve Çeyiz Fuarı” için park yolunda hizmete giren Tanıtım Standlarımızın açılışını Kaymakamımız Arslan Yurt, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Tüm esnafımıza ve standlarda tanıtımını yapan hemşehrilerimize hayırlı işler dilerim" açıklaması yaptı.
Açılışı gerçekleştirilen stantlarda yöresel ürünler, iğne oyası işçiliği, el yapımı organik bebekler, tarım ürünleri yer almakta.
13. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali'nde 03 Eylül Cuma akşamı Hakan Altun, 04 Eylül Cumartesi akşamı Gazapizm, 05 Eylül Pazar akşamı Derya Uluğ, 06 Eylül Pazartesi akşamı Haluk Levent ve 07 Eylül Salı akşamı Zara Gönen Yıldız meydanda ücretsiz halk konserleri gerçekleştirilecek.
Ayrıca; 06 Eylül Pazartesi günü saat. 10'da Gönen'in Düşman İşgalinden Kurtuşunun 99. Yılı töreni yapılacak. Törenlerde halk oyunları gösterisi, araç kortej geçişi ve Askeri Bando Kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat.12.30'da Gönen Çarşı Camii'nde Gönen'in Düşman İşgalinden kurtuluşunda vatanı için canını vermiş şehitler için Mevlidi Şerif okutulacak akabinde meydanda aşure ikramı gerçekleştirilecek.

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