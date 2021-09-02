Römorkun altından tilki çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Römorkun altından tilki çıktı

İHA

Römorkun altından tilki çıktı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, ilçe merkezine kadar inen tilki ilgi odağı oldu. Yakalanan tilki yavrusu, yetkililere teslim edildi.
Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda yavru tilki bulundu. İlçe merkezine nasıl geldiği bilinmeyen tilki, korunmak için römorkun altına saklandı. Vatandaşlar tarafından görülen ve nasıl geldiği bilinmeyen tilki Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yavru tilki, tedavisi ve koruma altına alınması için ekipler tarafından Milli Parklar Balıkesir Bölge Müdürlüğüne götürüldü.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Tanju Umur, "Belediyenin önünde tilki yavrusu bulduk. Milli Parklara götürülmek üzere araca koyduk. Arkadaşlarımız Balıkesir’e teslim edecek Milli Parklara. Sındırgı’da her canlıya destek oluyoruz. Hayvanlarımıza her daim bakmak için destek veriyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar Çamlık tepesini beğendi
YEREL HABERLER Vatandaşlar Çamlık tepesini beğendi
Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
YEREL HABERLER Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
Milli Yol Hareketi Sözcüsü Çayır: “Muhsin Yazıcıoğlu’na yapılan bir suikasttır”
YEREL HABERLER Milli Yol Hareketi Sözcüsü Çayır: “Muhsin ...
Balıkesir'de konser veren Haluk Levent, Kovid olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de konser veren Haluk Levent, Kovid ...
Gönen Oya festivali başladı
YEREL HABERLER Gönen Oya festivali başladı
AK Partili Canbey: “Ayvalık ve Gömeç’te doğalgaz için sona yaklaştık”
YEREL HABERLER AK Partili Canbey: “Ayvalık ve Gömeç’te doğalgaz için ...
Balıkesir'de ekmek 2 lira oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de ekmek 2 lira oldu
Balıkesir´de Haluk Levent rüzgarı esti
YEREL HABERLER Balıkesir´de Haluk Levent rüzgarı esti
Başkanlar “Vira bismillah” dedi
YEREL HABERLER Başkanlar “Vira bismillah” dedi
Balıkesir’de Haluk Levent rüzgarı esti Anadolu Rock’ın güçlü sesi Balıkesirlileri mest etti
YEREL HABERLER Balıkesir’de Haluk Levent rüzgarı esti Anadolu ...
Balıkesir’de 3,1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Balıkesir’de 3,1 büyüklüğünde deprem
İlk ders Müdür Yıldız'dan Ders zili çaldı
YEREL HABERLER İlk ders Müdür Yıldız'dan Ders zili çaldı
Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda
YEREL HABERLER Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda
Başkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi Başkan Yılmaz, ‘Balıkesir’i geleceğe hazırlıyoruz’
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi Başkan ...
Balıkesir´de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
YEREL HABERLER Balıkesir´de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 21 şahsa Huzur operasyonu
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
YEREL HABERLER Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
YEREL HABERLER Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi
Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balık sezonu keyifsiz başladı Su sıcaklıkları ...
Balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Balık av sezonu dualarla açıldı
Astsubayların mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Astsubayların mezuniyet sevinci
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.