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Altıeylül'de kurtuluş şenlikleri Barana ile başladı Başkan yardımcıları gecede çiftetelli oynadı

İHA

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel kurtuluş şenlikleri başladı.

Altıeylül'de kurtuluş şenlikleri Barana ile başladı Başkan yardımcıları gecede çiftetelli oynadı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel kurtuluş şenlikleri başladı.
“Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri” Dursunbey Barana Ekibinin katılımıyla başladı. Balıkesirlilerle 3 asırlık Barana kültürünü bir araya getiren Altıeylül Belediyesi’nin kültürümüze verdiği değeri en derinden hissederek güzel bir akşam geçirdik. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Barana, 3 asırlık bir geçmişi damarlarında barındırıyor. Barana’ya girenlere de “Ahbap” ismi veriliyor. Barana, sosyokültürel temelleri çok eskiye dayanan ve toplum yapısını olumlu yönde etkileyerek günümüze kadar gelmeyi başaran nadir kültürlerden biri olarak ayakta durmayı başarıyor. Bundaki en önemli faktör de Barana Kültürü’nü yaşatmak için “Ahbap”lar ve Altıeylül Belediyesi gibi toplumsal değerlere sahip çıkarak kendisini sorumlu hissedenler sayesinde gerçekleşiyor.
Altıeylül Belediyesi tarafından altı gün boyunca sürdürülecek olan “Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri” kapsamında organize edilen etkinliklerin ilki olan Dursunbey Barana Ekibi gösterisi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hep birlikte söylenen türküler başta olmak üzere Barana Kültürüne ait ince nüanslar da akşamı güzelleştirmeye yetti. Kendisi de Dursunbeyli olan ve Barana kültürünün sosyo kültürel açıdan önemine dikkat çeken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,“Altıeylül’ümüzün kurtuluş etkinliklerinin ilkinde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Öncelikle bu akşam bizlere kültürümüzün bir parçası olan Barana’yı en güzel şekilde yaşatan Ahbap’lara teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip olan Barana kültürünü yaşatabilmek ve Altıeylül’ümüzün kurtuluş etkinliklerinde bu kültüre sahip çıkabilmek adına elimizden geleni yapabildiysek ne mutlu bizlere. Bizler kültürünü ve tarihini unutmayan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu vesileyle de bu güzel akşamı değerli kılan Barana Ekibi’ne ve vatandaşlarımızla tekrardan şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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