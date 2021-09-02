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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şirket aşı olan personelini altın ile ödüllendirdi

İHA

Şirket aşı olan personelini altın ile ödüllendirdi

Aşılama oranlarını artırmak gayesiyle aşı olan çalışanlarına altın dağıtan BEST A.Ş. aşı olan personel arasından yapılan çekilişle 86 kişiyi altın ile ödüllendirdi.
Covid 19 korunma tedbirleri kapsamında hastalığın ilk ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana yaptığı uygulamalarla sektörüne ve Türkiye’de örnek olan, bu vesile ile Balıkesir’in ilk TSE güvenli üretim belgesini alan BEST A.Ş, tüm dünyanın üzerinde durduğu aşılama oranlarında da Türkiye’nin çok önünde seyrediyor.
Aşılama oranlarını artırmak gayesiyle aşı olan çalışanlarına altın dağıtan şirket ilk çekilişini çalışanlarla beraber Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı, Genel Müdür Tunç Tezel ve yönetim kadrosunun hazır olduğu bir törenle gerçekleştirdi.
Toplamda 1 kişiye 2,5 luk altın, 10 kişiye 1 tam altın, 75 kişiye de yarım altın dağıtılan törende konuşan Genel Müdür Tunç Tezel, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen bu kampanyanın yapılmasında verdiği destekler için Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Kuruluş olarak üretimi arttırmanın yanında, hatta daha önemli olarak çalışanların ve ailelerinin sağlığı için her tedbiri almak hedefinden ayrılmadıklarının altını çizdi.
Ayrıca, ödül dağıtım törenin de konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı, Türkiye genelindeki yüzde 52’nin yanında kendilerinde oranın yüzde 85 olduğunu ifade ederek, hedefin yüzde 95 olduğunu söyledi ve bütün arkadaşlarını aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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