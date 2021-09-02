Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı

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BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde çınar ağacına çıkan kedi, inmeyince itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Bigadiç Belediyesi önünde bulunan çınar ağacına çıkan kedi inmeyince devreye Balıkesir Büyükehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bigadiç Amirliği'ne bağlı ekipler girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenle kediyi ağaçtan indirdi. Kediye esnaf su ve mama verdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bigadiç BİGADİÇ, (DHA)

2021-09-02 13:27:19



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