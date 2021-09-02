Ayvalıkgücü Belediyespor’dan gövde gösterisi

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı.

Yeni sezon öncesi Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi Sultanlar Ligi takımlarıyla şampiyonluklar yaşayan, kırmızıbeyazlılar, Kulüp Başkanı Suat Taş ve Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan’ın hazır bulunduğu törende geçen seneki kadrosundan Merve Özsoy ve Ege Edman ile sözleşme yeniledi. Ayrıca alt yapıdan Azra Güneş, Eylül Ermiş ve Gökçe Edman’la da sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ayvalıkgücü, transfere de hızlı başladı. İzmir Beta Spor ve Karşıyaka Koleji formalarını giyen Çağla Küçükçetin, Altekma ve Adana B.B.B. formasını giyen Canan Özgür Aksoy, Galatasaray alt yapısından Azra Gül Gül, Karşıyaka alt yapısından Selin Alpacar ve Aleyna Çiftçi bu sezon kırmızı beyazlı formayı terletecekler.

İmza töreninde konuşan antrenör Gökhan Edman, “Potansiyeli yüksek, gelişmek isteyen 14 17 yaş arası sporcular ile yola çıktık. Öncelikli hedefimiz sporcularımızın hızlı bir şekilde gelişimini sağlamak ve bu gelişme sonucunda grubumuzda oynayacağımız maçlarda da başarı sağlayacağımızı düşünüyorum. Beklentimiz takımımızla playoff heyacanı yaşamak” dedi.

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü Başkanı Suat Taş ise Gökhan Edman gibi voleybolun duayen ismi ile kızların çalışacak olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

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