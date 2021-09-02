Erdek'te bir caddeye Ahmet Mekin ismi verilmesi istendi

Erdek’teki bir caddeye Ahmet Mekin’in ve sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Elvan Taşdöğen'in isminin verilmesi istendi.

Erdek Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı 1 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılan toplantısında gündem maddeleri arasında, Gazeteciyazar Önder Balıkçı tarafından Erdek Belediye Başkanlığına yazılı başvuru yapılarak, 1980 yılından beri Erdek Ocaklar’da yaşayan Erdek’in “sanat elçisi” konumunda bulunan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin’in isminin, Erdek’teki bir cadde veya sokağa verilmesi önergesi verildi.

Konu, İmar Komisyonu’na gönderildi. Bu arada söz alan meclis üyesi Hasan Yapakçı, Ocaklar Mahallesi’nde “Mekin Sokak” bulunduğunu, bu sokağın isminin “Ahmet Mekin Sokak” olarak değiştirilebileceğini belirtti.

7 Ağustos 2021 günü, Erdek’in “Çuğra” bölgesinde, denizde yüzerken bir sürat motorunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Elvan Taşdöğen’in isminin de Erdek’teki bir cadde veya sokakta yaşatılması konusu “Elmalık Sitesi” sakinlerinin istekleri doğrultusunda gündeme geldi.

Mecliste görüşülen konu, İmar Komisyonu’na gönderildi. Komisyondan gelecek raporun ardından iki ismin de Erdek’te ki cadde ve sokağa verilmesi bekleniyor.

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