Düğünden sonra uçan sandalyenin altında buluştular

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde mutlu bir yuvanın temellerini atan Nasiye ve Nizamettin Şahin çifti, düğün sonrası soluğu Kocakonak Panayırında aldı.

Gelin arabasının arkasına “Düğünden Sonra Uçan Sandalyenin Altında Buluşalım mı“ yazdıran çift, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın davetine cevap vermiş oldu. Düğünlerini tamamlayan çift, gelinlik ve damatlıkla, arkadaşları ile birlikte panayırın yolunu tuttu. Uçan sandalyenin altında buluşan çift, arkadaşları ile birlikte panayırın keyfini doyasıya yaşadı. Uçan sandalye ile başlayan eğlenceli maraton gondol ile son buldu. Gelin ve damadı oyuncaklarda gören vatandaşlar şaşırdı.

Nasiye ve Nizamettin Şahin çifti, “Düğünümüz belediyenin düzenlemiş olduğu panayıra denk geldi. Biz de arkadaşlarımızla birlikte düğünden sonra panayıra gittik. Çok güzel karşılandık. Buradan belediye başkanımıza Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

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