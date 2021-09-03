Balıkesir Üniversitesine 5 bin 539 yeni öğrenci

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Türkiye’nin 81 ilinden 5 bin 539 yeni öğrenci, Balıkesir Üniversitesindeki çeşitli bölüm ve programlara kayıt hakkı kazandı. Bu öğretim döneminde Balıkesir Üniversitesinde 30 bin 915 öğrenci eğitim görecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerin üniversiteye gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederken, Türkiye’nin 81 ilinden öğrencilerin üniversiteye kayıt hakkı kazanmasının kendileri için ayrıca sevindirici olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yeni kurulan Hukuk Fakültesinin de ilk öğrencilerini bu yıl kabul ettiğini söyleyerek, “Bu yıl ilk defa öğrenci alan hukuk fakültemiz, 40 devlet üniversitesi hukuk fakülteleri arasında, tercih edilme sırasında 20. sırada yer aldı. Türkiye 414.sü ve Türkiye 528.si olan öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açtığımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bu yıl ilk defa öğrenci alarak kontenjanlarında yüzde 100 doluluk sağladı. Balıkesir Üniversitesi markasına yakışır biçimde tüm birimlerimizde nitelikli eğitimöğretim çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Öğrenci sayısı 30 bin 915 oldu

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 2 bin 826 erkek, 2 bin 713 kız öğrencinin üniversiteyi kazandığını söylerken, toplam bin 420 öğrencinin ilk tercihinde Balıkesir Üniversitesine yerleştiğini belirtti. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun da ilk 5 tercihi arasında Balıkesir Üniversitesine yer verdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Yeni öğrencilerimizin geldikleri illere göre dağılıma baktığımızda ilk üç sırada Balıkesir, Bursa ve Manisa yer alıyor. Ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine her şehrimizden öğrencimiz bu yıl da üniversitemizde öğrenim görecek. Bu vesileyle üniversitemize yerleşen bütün öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, üniversitemize ve şehrimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

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