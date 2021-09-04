Balıkesir’in ilk bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dursunbey Belediyesi tarafından ortaklaşa hizmete alınan 03 ile 412 yaş grubunun yararlanacağı kütüphanede, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar yer alıyor.

Dursunbey Belediyesi 3 Eylül Dursunbey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan kütüphane hem iç tefrişatı hem de bahçesi ile büyük beğeni topladı. Açılış törenine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, AK Parti ilçe başkanı Üzeyir Sali ve çok sayıda çocuk katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 2014 yılında Türkiye’de ilk olarak Dursunbey’de hizmete açılan Tematik Çocuk Kütüphanesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu projeye imza attıklarını söyledi. Kütüphanenin açılışında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de büyük desteğinin olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş ise, Dursunbey’de açılan bu kütüphanenin Balıkesir’de bir ilk olduğunu hatırlattı. Bakanlık olarak farklı mekanlarda kütüphane açmaya devam ettiklerini ifade eden Odabaş, Dursunbey Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Açılış kurdelesini çocuklar ile birlikte kesen protokol daha sonra oluşturulan masal köşesinde çocuklara masal okudular. Kütüphanenin iç tefrişatını oldukça beğenen katılımcılar çocuklarla birlikte incelemelerde bulundular.

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