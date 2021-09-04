Balıkesir'de ülkücülerden aşure hayrı

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Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanılığı ve ülkücü camia Alacamescit'te aşure hayrı düzenledi.

Ülkü Ocakları ve MHP İl Başkanlığı aşure ayı dolayısıyla Tarihi Alacamescit önünde aşure hayrı düzenledi. İkindi namazı öncesi düzenlenen aşure hayrında Başkan Kazım Çalışkan vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure hayrına Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, MHP İl Başkanları Fatih Mete Ezginer, Niyazi Tunç, Cevdet Gürcan, Hakan Başkır ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ila vatandaşlar Ülkü Ocakları'nın düzenlemiş olduğu aşure hayrına katıldılar.

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