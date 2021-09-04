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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de çocuk atletizmi şenliği

İHA

Altıeylül’de çocuk atletizmi şenliği

İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında “Çocuk Atletizmi” müsabakaları düzenlendi.
Balıkesir’in kurtuluşunun 99. Yılı münasebetiyle Altıeylül Belediyesi’nce düzenlenen Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri’nin 4’ncü gününde “Çocuk Atletizmi” müsabakaları gerçekleştirildi. Yetişkinlere örnek olacak şekilde sportmence yarışan çocuklar, geleceğin sporcuları olacaklarını herkese gösterdiler. Toplamda 4 kategoride gerçekleşen müsabakalarda mücadele eden çocuklar, gösterdikleri performansla da göz doldurdular. Adını Balıkesir’in ve Türkiye’nin gururu İsmail Akçay’dan alan atletizm pistinde gerçekleşen müsabakalarda çocuklar en hızlı koşan, en uzağa koşan, en uzun atlayan ve en uzağa atan kategorilerinde birbirleriyle yarıştılar.
Başkan Avcı“Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını hep birlikte seyredeceğiz”
Spor ve sağlıklı yaşamın destekçisi olan ve her platformda bunu dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Altıeylül Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalışma vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren çocuklara madalyalarını ve katılım belgelerini veren Başkan Avcı “Bugün burada gelecekte ülkemizi ve şehrimizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek sporcular ile bir araya geldik. İnanıyoruz ki bu çocuklarımız ilerleyen süreçte isimlerini başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya duyuracak başarılı birer sporcu olacaklar. Çocuklarımızın göstermiş olduğu performans da bunun en büyük kanıtıdır. Olimpiyatlarda yarışırcasına gösterdikleri mücadele karşısında başta aileleri olmak üzere hepimiz duygulandık. İnanıyoruz ki bundan sonra gerçekleştireceğimiz organizasyonlarda da geleceğin olimpiyat şampiyonlarını hep birlikte seyredeceğiz. Bizler spora ve sporcuya olan desteğimizi imkânlar dâhilinde göstermeyi sürdüreceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese de şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim” dedi.

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