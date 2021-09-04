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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de sosyal sorumluluk projesine destek verenlere teşekkür

İHA

Burhaniye’de sosyal sorumluluk projesine destek verenlere teşekkür

Burhaniye ilçesinde, “Geleceğimize Hayat Bırakıyoruz” sloganı ile Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yapay resif alanları oluşturan Burhaniye Ticaret Odası ve paydaşları geleceğe temiz deniz bırakmak amacıyla çok önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında hazırlanan yapay resifler Edremit Körfezine atılmaya başlanırken, projede emeği geçenlere Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın da katıldığı törenle teşekkür belgeleri verildi.
İskele Yat Limanın da düzenlenen törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi, Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile proje paydaşları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gömeç Belediye Başkanlığı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, SZR Denizcilik ve il ve ilçe protokolü katıldı. Törende, projenin tanıtımı yapılırken, plaket töreni ve temsili yapay resif atımı gerekleştirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel birer konuşma yaparken, yapay resiflerin Edremit Körfezine ve Ege Denizine yapacağı katkılar anlatıldı. Böyle güzel bir çalışmanın finalinde bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Böyle bir çalışmayı çok anlamlı buluyorum. İlimizde kurumlar arasında çok ahenkli bir çalışma var. Bunun sonucunda çok güzel girişimler ve çalışmalar var. Bütün yerleşim yerleri arıtma düzenine girmeli. Çevreye önem vermeliyiz. Cumhurbaşkanlığımızın hızlı karar verme sürecinin önemli sonuçlarını görüyoruz.Bu alışmayı ok önemsiyoruz. Burada balık çeşidi artacağı gibi deniz sporlarına imkan sağlanacak.Yörede termal turizmi de geliştirmemiz lazım. Bu projeye katkı sağlayan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel de yaptığı konuşma da yapay resif projesindeki aşamaları anlatırken, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Aysel, yapay resif projesini yörede balık çeşidi ve sayısını artıracağı gibi deniz sporlarında da gelişme olacağını anlattı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.Mustafa Sarı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr.Mustafa Altuğ Atalay ve Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de yaptıkları konuşmalarda yapay resiflerin sağlayacağı yararları anlatırken, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yapılan konuşmaların ardından yapay resiflerle ilgi görseller izlenirken,denize resif atımı da gerekleştirildi. Projenin tanıtımında; Habitat kaybının engellenmesi, deniz canlılarının korunması ve üremesinin artması, deniz canlılarının resifleri barınak olarak kullanması, alternatif turizmin geliştirilmesi ve turizmin 12 aya yayılarak sektörden sağlanan gelirlerde artış sağlanarak ekonominin canlanması, dalış turizminin gelişmesi beklenildiği anlatıldı.

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