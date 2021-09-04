Balıkesir’de orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Yunuslar Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.