Mustafa Ceceli Sındırgı’yı coşturdu Sındırgı’da tarihin en kalabalık konseri

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 99. Yıl dönümünde Elmas ve Mustafa Ceceli Cumhuriyet Meydanında sahne aldı. 28 Ağustos’ta başlayan Kocakonak Panayırı ve kurtuluş günü etkinlikleri de muhteşem bir konser ile son buldu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere çevre il ve ilçelerden de olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Mevlüt Acaroğlu’nun üstlendiği konser de ilk önce Elmas ve ardından sevilen şarkılarıyla Mustafa Ceceli sahne aldı. Vatandaşlar birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay “Öncelikle tüm hemşerilerimizin kurtuluş gününü kutlayarak söz başlamak istiyorum. İnşallah bu panayırımızın son gününde güzel bir etkinlik olur. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum“ dedi.

Sındırgı’nın bir numaralı markasının Yağcıbedir halısı olduğunu belirten ve Mustafa Ceceliye’de hediye eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bu coşkuya ortak olduğunuzdan dolayı 99. Yılında Sındırgı’da şehit düşen memleketimizi kurtarmak için canını veren kanını akıtan bütün Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bugün de yedi günden beri devam eden Sındırgı’da bir panayır vardı. Festivali bazı şartlardan dolayı yerine getiremedik. Panayırımızda hakikaten panayır oldu. Esnaf memnun vatandaşlar memnun. Hem eğlendiler hem alışveriş yaptılar. Cumhuriyet meydanı yollara kadar doldu. Bu yaptığımız organizasyonlarda da belediyemizin cebinden bir lira para çıkmadığını da özellikle söylemek isterim” dedi.

Konser öncesi sponsor firmalara da Sındırgı’yla özdeşleşen toprak gramafondan hazırlanan isme özel plaketler takdim edildi.

Muhteşem bir konsere imza atan ve kurtuluş coşkusuna ortak olan Mustafa Ceceli’de “ Bu geceyi tertipleyen başta belediye başkanımız Ekrem Yavaş’a, emeği geçen belediye personeline ve herkese, destekleyici firmalara teşekkür ederim” dedi. Konser esnasında da vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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