Burhaniye'de orman yangını (2)

Denizin dibinde ilginç anlar! Düşmanını korkutmak için yapıyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Yunuslar Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye BURHANİYE, (DHA)

2021-09-04 20:43:41



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