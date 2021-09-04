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Hazırlık maçı: Balıkesir Büyükşehir Belediye: 93 - Akhisar Belediye: 84

İHA

Hazırlık maçı: Balıkesir Büyükşehir Belediye: 93 - Akhisar Belediye: 84

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 20212022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki hazırlık maçında Akhisar Belediye'yi 9384 yendi.
Akhisar Belediyesi ilk 3 dakikada 4 top kaybı yaptı ve Balıkesir BŞB 124 öne geçti. İbrahim'in Yıldırım'ın sayılarıyla 5. dakikada skoru 1912'ye getiren Balıkesir, Carlton Bragg ile 6. dakikada farkı çift hanelere (2514) çıkardı. 7. dakikada skor 3120 iken Akhisar'da James Gavin 3/3'lükle takımını oyunda tutmaya çalıştı. Çok yüksek tempoda oynanan ilk periyodu 3624 Balıkesir önde tamamladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye ikinci çeyreğin 3. dakikasında İzzet Türkyılmaz ile farkı daha da açtı: 4526. İki takımın da daha kontrollü oynadığı periyodun 7. dakikasında 20 farkı gören (5434) Balıkesir soyunma odasına 5841 önde gitti.
İlk yarıda Mark Lyons ve Carlton Bragg 12, İbrahim Yıldırım 13 sayıyla Balıkesir'in, James Gavin sayıyla Akhisar'ın skorerleri oldu. Balıkesir asistte 178 üstünlük sağladı ve hiç serbest atış kaçırmadı: 10/10.
Akhisar, Hamit Sezaver ile üçüncü çeyreğin 3. dakikasında farkı 13 sayıya (6047) çekti. Mark Lyons ile yeniden ivme kazanan Balıkesir 4. dakikada farkı 18 sayıya (6547) çıkardı, son çeyreğe de 7756 önde girdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye son periyodda geniş rotasyonla oynadı ve karşılaşmayı 9384 kazandı.
Balıkesir BŞB'de Mark Lyons 17 sayı, 1 ribaund, 6 asist, Carlton Bragg 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, İbrahim Yıldırım 16 sayı (3/5 üçlük), 2 ribaund, 4 asist ve İzzet Türkyılmaz 16 sayı, 9 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.
Akhisar Belediyesi'nde ise James Gavin 21 sayı (5/6 üçlük), 2 ribaund, 5 asist, Ömer Sancaklı 12 sayı (4/8 üçlük), 1 ribaund ve Hamit Sezaver 10 sayı, 1 ribaund, 4 asist ile oynadı.

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