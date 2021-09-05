Kaymakam, öğrencileri 'Uyum Haftası'nda yalnız bırakmadı

Eğitim hayatlarına başlayan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerin 20212022 Eğitim Öğretim yılı uyum eğitimleri tamamlandı.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Uyum Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı ve 1. sınıfları ziyaret ederek okula başlayan öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.
Hissettikleri heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Atasoy, ayrıca öğrencilerin öğretmenlerinin eşliğinde oynadıkları oyuna ve etkinliklere de katılarak çocuklarla birlikte vakit geçirdi.
Öğrencilerin Uyum Haftası etkinliklerine ortak olan Kaymakam Atasoy, tüm öğrencilerin salgın tedbirlerine karşı bilinçli olduklarını ve okullarını çok özlediklerini gördüğünü belirterek, 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılının ülkemiz, milletimiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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