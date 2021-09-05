AK Partili Canbey, “Ayvalık ve Gömeç’e doğalgaz için sona yaklaştık”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık ve Gömeç İlçelerine doğalgaz boru hattı konusunda sona yaklaşıldığını söyledi.

1 Eylül 2021 tarihli resmî gazetede konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandığını söyleyen Milletvekili Canbey, “Her adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz Ayvalık ve Gömeç ilçelerimize doğalgaz gelmesi konusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mutlu haberi verdi. Doğalgaz boru hattının gerçekleşmesi amacıyla Burhaniye’den başlayıp, Gömeç ve Ayvalık’a devam eden güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamulaştırılması kararı resmi gazetede yayınlandı. Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi doğalgaza kavuşturmamıza çok az kaldı.” ifadelerini kullandı.

Sürecin başından sonuna takipçisi olduklarının altını çizerek, doğalgazın rahatlığını ve konforunu Ayvalık ve Gömeç ile en yakın zamanda buluşturacaklarının altını çizdi.

“AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz.” diyen Canbey, “Bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. İcraat siyasetidir. Boş söylemlerle yalan siyasetle siyaset yaptıklarını zannedenler AK Partimizin icraatlarını izlemeye devam etsin.” ifadelerini kullandı.

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