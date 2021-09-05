Burhaniye’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Burhaniye ilçesinde, ilçedeki resmi ve özel okullarda, 20202021 Eğitimöğretim yılında yapılan LGS ve YKS sınavında dereceye giren öğrenciler Kaymakamımız İlyas Memiş tarafından ödüllendirildi. Celal Toraman Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan ödül törenine katılan Kaymakam İlyas Memiş, konuşmasında YKS ve LGS sınavında öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dereceye giren öğrencileri, velileri ve okul yöneticilerini kutladı. Kaymakam Memiş daha sonra YKS sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil sınavları ile LGS sınavında ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ödül törenine Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

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