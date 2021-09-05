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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'de Geleneksel tarla günü etkinliği

İHA

Gönen'de Geleneksel tarla günü etkinliği

Gönen'de faaliyet gösteren bir gıda ve tohumculuk firmasının geleneksel hale getirmeye hedeflediği tarla günü etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.
Tarla günü açılışına Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı Temel Kılıç, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı İsmail Mutlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Emiral ile Dr. Halil Sürek, Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Prof. Dr. Uğur Gözel ve Kalabalık bir halk kitlesi katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasına firma yetkilisi Kıvanç Ayer gerçekleştirdi. Ayer yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız tarla günümüzde yeniden beraberiz. Geçen yıldan bize verdiğiniz cesaret ve destek ile biraz daha geniş bir konsept ile sizlere layık olmaya çalıştık. Biz, her konuda olduğu gibi bir öncekinin üstüne bir şeyler koyarak yola devam etmek zorundayız. Bu bağlamda, geçen yıldan farklı olarak çok değerli organizasyon paydaşlarımızın bize verdiği destek ve cesaret ile bu yıl size daha geniş bir organizasyon hazırlamaya çalıştık. Gıda ve Tohumculuk firması olarak, git gide zorlaşan üretim şartlarında, sizlerin yaşadığı sıkıntıları göz önüne alarak, birim alandan en yüksek verim, kalite ve kazancı sağlamanız için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Üretimlerimize katkıda bulunmak için yeni fikirler geliştirip bunları sizlerle paylaşmaya çalıştığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizlerle aynı yolda yürüdüğümüzün farkında olarak ilerleyen günlerde ülkemiz tarımına çok daha büyük katkılar sağlayacağımızı önümüzdeki zamanda çok daha fark edeceksiniz. Bugün burada ülkemizin her bölgesine uygun değişik çeşitleri sizlerin beğenisine ve gözlemine sunuyoruz. Aynı çalışmaların ülkemiz çeltik ekilen birçok bölgesinde, çeşitlerin adaptasyon kabiliyetlerini ve performanslarını görebilmek adına yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz bilginin paylaştıkça daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bugün sizlere çeşitlerimizin yanında, yetiştirme teknikleri, bilgi besleme, bitki koruma, mekanizasyon ve alternatif tarım teknikleri alanında da paydaşlarımızın da desteğiyle yeni ufuklar adına buradayız. Bugün deneme sahamızda Trakya Tarımsal Araştırma Ensitüsü'nün ve firmamızın yurt dışından kazandırdığı çeşitleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kendi ıslah programımızın meyvelerini de almaya az bir zaman kaldı. Yakın gelecekte şirketimizin ıslah programından gelecek çeşitlerle de sizlere hizmetimiz devam edecektir. Ayrıca; şu anda pandemi dolayısıyla aramızda olamayan ama selam ve sevgilerini sizlere özellikle ileten İtalyan ıslahçımız Sn. Dr Eugenio Gentinetta tarafından geliştirilen çeşitlerimiz de gelmeye devam edecektir. Üretmenin kutsallığına inanıyor ve kendine yetebilen, herkesin emeğinin karşılığını aldığı, refah seviyesi yüksek bir Türkiye hayaliyle yaşıyoruz. Umarız keyifli ve faydalı iki gün geçiririz. Biz hatalarımız ve kusurlarımızla bunun için çalıştık. İnşallah sizlere layık bir tarla günü geçirmenizi temenni ediyoruz."
Daha sonra Türkiye Çeltik araştırmacısı Dr Halil Sürek, Çeltik Tarımında yabancı ot sorunları konusunda Prof. Dr. Hüsrev Mennan'ın bilgilendirmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Emiral, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve İlçe Kaymakamı Arslan Yurt tarafından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sahada stant kuran firmaları ziyaret ederek bilgiler aldı. Ayrıca, deneme ekimi gerçekleştirilen alanlarda ekimi yapılan çeltik çeşitleri hakkında katılımcılara yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı.

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