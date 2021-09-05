Balıkesir Valiliği Hıfzıssıhha kararlarına uymaya davet etti

Balıkesir Valiliği 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaya davet etti.

Balıkesir Valiliği 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacak kurallar konusunda tekrar uyarıda bulundu. 20 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla 6 Eylül pazartesi gününden itibaren; sinema, tiyatro, konser gibi toplu olarak bulunulan alanlara girişte, uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatlerde ve okullarda uygulanacak kurallar belirlenmişti. Salgınla mücadelenin en az vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarıyla sürdürülmesinin sağlanması için İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı. Kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması için, aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesinin giderek önem kazandığına da vurgu yapıldı.

Kalabalık oluşturabilecek alanların hastalığın yayılımına hız kazandırdığı bilindiğinden, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılmak isteyenlere negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Dikkat çeken diğer bir karar da seyahat edecekler için alındı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunması gerektiği açıklandı. Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmeye başlanacak olmasının salgının yayılmasına hız kazandırmaması için alınan kararların yanı sıra maske, mesafe ve hijyen konularında sık sık hatırlatma yapılması gerektiği de alınan karar maddelerinde vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verileceği."

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