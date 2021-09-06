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“TBMM Müsilaj Komisyonu” Bandırma ve Erdek’e gelecek

İHA

“TBMM Müsilaj Komisyonu” Bandırma ve Erdek’e gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) “Müsilaj Araştırma Komisyonu”, Bandırma ve Erdek’te çalışmalar yapacak.
Başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Mustafa Demir, başkan vekilliğini AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in yaptığı 20 milletvekilinden teşekkül eden komisyon, üç günlük çalışma programının 9 Eylül 2021 Perşembe günü Bandırma ve Erdek’e ayrıldı. Komisyonun başkan vekili, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Müsilaj Araştırma Komisyonu, 789 Eylül günleri çalışmalar yapacak. 7 Eylül’de İstanbul’da, 8 Eylül’de Bursa ve Yalova’da, 9 Eylül’de ise Balıkesir ilinde Bandırma ve Erdek’te, Çanakkale ile Tekirdağ’da çalışacağız. 9 Eylül’de, saat 08.00’de, Bandırma’da olacağız. Bandırma Körfezi’ndeki araştırmalarımızın ardından, Marmara Adası’na geçeceğiz. Aynı gün, saat 15.30’da Çanakkale’ye, daha sonra ise Tekirdağ’a giderek incelemelerde bulunacağız” dedi.
Bilindiği gibi müsilaj (deniz salyası), geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’nde çok etkili olmuş, yüzey temizliği yapılmış olmasına karşın denizin altında varlığını sürdürdüğü açıklanmıştı.

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