Senede bir gün gelip korkutup gidiyorlar Balıkesir’de kurtuluş coşkusu Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar törenlerde hem eğlendirdi hem de korkuttu.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümünde düzenlene törenlerde Tülütabaklar damgasını vurdu. Okulların açılmasıyla törenlere katılım az olurken, Tülütabakları görmek için çok sayıda vatandaş tören alanını doldurdu. Geçit töreninin en sonunda yer alan Tülütabaklar yaptıkları gösterinin ardından törene katılan vatandaşları ve çocukları korkutma geleneğini sürdürdü.

Balıkesir’in kurtuluşuyla ilgili ilk tören Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin çelenk sunumunun ardından anıttaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Atatürk Stadyumu önündeki Kuvayi Milliye Meydanı’nda devam etti. Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun temsili olarak canlandırıldığı törenlerde daha sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Mehter Takımı ve Askeri Bando’nun konserleriyle devam eden kutlama törenlerinde ayrıca geçit töreni gerçekleştirildi. Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçlarıyla askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi.



Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yılında kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Geçit töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda kurulan platforma gelerek kendine özgü danslarını protokole yapan Tülütabaklar fotoğraf çekiminin ardından kutlamaya gelen vatandaşların üzerine yürüdü. Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabakların kendilerini boyamamaları için onlardan kaçtı.



Yücel Yılmaz: “Alacamescitteki toplantı ile örgütlü direniş başladı”

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıldönümünde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları söyledi:

“Cennet vatanımızın nadide köşesi Balıkesir 30 Haziran 1920’de işgal edilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında itilaf devletlerinin Anadolu’yu işgale başlaması ile düşman güçleri İzmir’in ardından Ayvalık üzerinden Balıkesir’e kadar gelmiştir. Bunun üzerine kahraman Balıkesirliler Okuma Yurdu ve Alacamescit toplantılarını organize etmiş; 41 kişilik heyetle Balıkesir’de örgütlü direnişi başlatmışlardır. Ülke savunmasının bölge direnişinden geçeceği bilincinden hareketle direnişi başlatan Balıkesirliler; 5 kongreyle Milli Mücadele’yi sevk ve idare etmişler ve böylelikle Balıkesir, Kuvayi Milliye’nin başkenti olmuştur.



“Balıkesir Milli Mücadele’ye en büyük desteği veren il olmuştur”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde Milli Mücadele’ye en büyük desteği veren şehrimiz, söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devletleşen bir şehir olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu çerçevede 6 Eylül, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşundan da öte bir duruş, mücadele ve özgüvenin yansımasıdır. 6 Eylül; modern, güçlü ve büyük Türkiye’nin Cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır. Topyekûn mücadelenin ve vatanı sahipsiz bırakmamanın sembolü olan Kuvayi Milliye ruhunun yansımasıdır 6 Eylül. Bu ruh, her türlü imkânsızlık içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. Ve Millî Mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir’in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan ilham almış ve Balıkesir, Milli Mücadele’nin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.



“Rahmet ve minnetle anıyoruz”

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve kutsal değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürümüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyorum.”

