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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da saman deposu yandı

İHA

Sındırgı’da saman deposu yandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Kocabey kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan yangında saman deposu ve içinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi, Büyükşehir ve Orman itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Hüsnü Uysal’a ait depodaki yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Saman dolu depo, malzemeler ve traktör kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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