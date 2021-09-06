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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi’de depreme dayanıksız okul kalmadı

İHA

Balıkesir'in Karesi ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yerine yenisi yapılan Sakarya İlkokulu 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde açılışı yapılarak hizmete başlandı. Açılışta açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise Karesi ilçesinde depreme dayanıksız bina kalmadığını söyledi.

Karesi’de depreme dayanıksız okul kalmadı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yerine yenisi yapılan Sakarya İlkokulu 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde açılışı yapılarak hizmete başlandı. Açılışta açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise Karesi ilçesinde depreme dayanıksız bina kalmadığını söyledi.
Depreme dayanıksız okulların yenilenmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yıkılan ve yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin üstelenerek yenisi yapılan Sakarya İlkokulu’nun yapım süreci tamamlandı ve 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde açılışı gerçekleştirildi. Hem okul açılışı hem yeni eğitim öğretim sezonunun ilk günü olması sebebiyle veliler okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler ise okula gitmenin ve okullarının yenilenmesinin sevincini yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin üstelenerek yenilediği Sakarya İlkokulu’nun açılışı ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Akabinde öğrencilerin halk oyunları gösterisi yapmasıyla program devam etti.
“Eğitim denilince akan sular durur”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise eğitim dendiğinde tüm akan suların durduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Biz Sakarya’yı çok seviyoruz. Buradaki öğrencilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Benim olmazsa olmazım eğitim ve çocuklar. Söz konusu eğitim olduğunda akan sular durur, bütün işleri bir kenara bırakırız. Bu meseleyi önümüze alarak bizim sorumluluğumuz neler diye bakarız. Pozitif bir ayrımcılık nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Sakarya’da bu okulumuzun yıkılacağını duyduğumuzda hayırseverlerin hepsine başvurduk. Hayırseverler bazı okullarımızı seçti ama burası mahsun kaldı. Ama biz diyorduk ki 20212022 eğitim öğretim yılına bu okulumuzu yetiştirmemiz lazım. O zaman Balıkesir Valisi Haşan Şıldak’ın makamında bir protokol imzalayarak bu okulun yapım işini ekibimizle beraber biz üstlendik. Hamdolsun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği olarak bugün öğrencilerimizi yeni eğitim yıllarına eksiksiz başlatabilmenin onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, başladığımız işi bitiriyoruz.”
Hasan Şıldak: “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmak gurur verici”
Yeni eğitimöğretim yılının sağlık ve başarılarla geçmesini temenni eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Büyükşehir Belediyemizin 1 yıl gibi çok makul bir süre içerisinde eğitim hayatına kazandırdığı bu bina, ilimize ve Karesi ilçemize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman eğitimcilerin, öğrencilerin yanında olan bizleri destekleyen çalışmalarımıza güç veren bir Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte çalışmak ve bu hamleleri birlikte yapıyor olmak bizim içinde bir mutluluk vesilesi. Bugün itibariyle 183 bin öğrencimiz, Balıkesir’de ders başı yaparak yaklaşık 15 bin öğretmenimizle sınıflarında buluştu. Bu mutluluğu ve heyecanı biz de onlarla paylaşıyoruz. Manyas ve Bandırma ilçemizde birer okul daha yapacak olan Büyükşehir Belediyemize bunlar içinde çok teşekkür ediyorum. Kesintisiz bir eğitim hayatının devam etmesi için belirlenen kurallara uyulmasını herkesten rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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