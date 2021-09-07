MHP İl yönetiminden STK'lara ziyaret

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Küçüksan İşletme Kooperatifi ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş'ı çalışma ziyareti kapsamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Yüksel, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri yeni göreve seçilen Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin'i makamında ziyaret ederek, Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dedi.

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