Altıeylül'de Hayati İnanç konferansına büyük ilgi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kurtuluş kutlamalarının son gününde, divan edebiyatı uzmanı Hayati İnanç, Balıkesirlilerle buluştu.

Altıeylül Belediyesi tarafından Hasan Can Kültür Merkezi’nde tertip edilen konferansa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sohbet havasında geçen konferansta Balıkesirliler ile bir araya gelen Hayati İnanç, konferansa katılan genç kitlenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi. Divan şairlerinin eserlerinde gençler için çok kıymetli hayat dersleri olduğuna işaret eden Hayati İnanç, dilimizin, millî ve manevî değerlerimizin korunması hususunda hepimizin çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Kendisini bu özel günde davet ederek Balıkesirliler ile bir araya getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür eden Hayati İnanç, bir sonraki buluşmayı heyecan ile beklediğini dile getirdi.

Toplam 440 kişiyi aynı anda misafir edebilen Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans ile Altıeylül Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımın önemi de ortaya çıkmış oldu. Kültür ve sanat faaliyetlerinin Balıkesirlilere katacağı değerin altını özenle çizen Başkan Hüseyin Avcı, gerçekleştirilen programın önemine dikkat çekerek “Hasan Can Kültür Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz ilk programlardan biri olan Hayati Hocamızın konferansını hepimiz büyük bir keyifle izledik. Allah’ın izniyle Altıeylül’ümüze yapmış olduğumuz kıymetli yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Kurtuluş vesilesiyle Hayati Hocamızı misafir ederek Balıkesirli hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattık. Divan edebiyatının ve kültürümüzün ince ince işlendiği bu akşamdan herkes memnun olarak ayrıldı. Bizler de böyle güzel bir faaliyete ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da kültür ve sanat adına farklı faaliyetler yaparak hemşehrilerimiz ile buluşacağız” dedi.

