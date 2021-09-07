Türkiye Fair Play Ödülü Altıeylül’ün

'İyiye, doğruya, güzele' sloganıyla bu sene 39. kez organize edilen 2020 Türkiye Fair Play ödüllerinde şeref diplomasına layık görülen Altıeylül Belediyesi adına Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı düzenlenen törenle ödülü teslim aldı.

Geçtiğimiz aylarda TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından organize edilen ve 'İyiye, doğruya, güzele' sloganıyla bu sene 39. kez düzenlenen Türkiye Fair Play ödülleri sahiplerini bulmuş, Altıeylül Belediyesi de Sportif Fair Play Kariyer Dalı’nda şeref diplomasına layık görülmüştü. Altıeylül Belediyesi’nin kazanmış olduğu ödül, katılımın ve ilginin yoğun olduğu Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında 13. İsmail Akçay Yol Koşusu sonrası düzenlenen törenle TMOK Fair Play Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Avni Erboy tarafından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya takdim edildi.



Avcı: "Sporun ve sporcunun destekçisi olmayı sürdüreceğiz"

Katılımın yoğun olduğu 13. İsmail Akçay Yol Koşusu sonrası Altıeylül Belediyesi adına ödülü teslim alan Başkan Avcı, "Burada 13. İsmail Akçay Yol Koşusu'nda hep birlikte ter döktük. Sporcularımız başta olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli gururumuz İsmail Akçay adına düzenlediğimiz yol koşusunun bu yıl 13’ncüsünü gerçekleştirdik. Altıeylül Belediyesi olarak imkanlar el verdiği sürece sporun ve sporcunun destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Türk Sporu’na nacizane katkılarımızdan dolayı bizlere layık görülen Sportif Fair Play Dalı’ndaki şeref diploması da bugün elimize ulaştı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese de Altıeylülümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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