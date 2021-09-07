Kerim Avcı, Bandırmaspor'da

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TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği'nden Kerim Avcı'yı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncularından Kerim Avcı'yı 2 yıllığına renklerine bağlayan imzayı attırdı. Bordobeyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine RotWeiss Essen takımında başladı ve bugüne kadar Kayseri Erciyes, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demir ve Gençlerbirliği takımlarında devam etti. Tecrübeli oyuncu çıktığı 326 maçta 79 kez ağları havalandırdı.

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