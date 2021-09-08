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30 gün boyunca 24 yayınevi ve 25 yazar bir araya geldi

İHA

30 gün boyunca 24 yayınevi ve 25 yazar bir araya geldi

Ayvalık Büyük Park alanında bir ay süreye 24 yayınevinin katıldığı ve 25 yazarın okuyucularıyla buluştuğu “Kitap Fuarı” sona erdi.
Otuz gün boyunca yüzlerce kitap kurdu yazarlarla buluştu, sohbet etti, yaşamlarından kesitler ve hikayeler dinledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl gerçekleştirilen kitap günlerinin başlangıç olduğunu, gelecek yıl daha iyisini, daha geniş kapsamlısını yaşama geçireceklerini söyledi.
Başkan Ergin, “Ama sürdürülebilir esasıyla kış boyunca, yayınevlerine Vural Sineması’nın kafeteryasında yer açmak, etkinlikler öncesi yazarlarına kitap imzalatmak aklımızdan geçen ve geliştirmeye çalıştığımız bir proje. Yine okul döneminde kapalı bir alanda çocuk kitapları ve kırtasiye fuarı üzerine de çalışıyoruz. Uzak yakın demeden, hiçbir şey talep etmeden gelen tüm yazarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Kitap günlerine katılan arkadaşlarımız dönüşlerinde Cunda’da önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan Bekir Coşkun Kütüphanesi’ne çok sayıda kitap armağan etmesini ve verdikleri bu desteği ise hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

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